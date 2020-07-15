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جندي بولندي كان هارباً مع أسد يسلم نفسه للشرطة

15
JULY
2020
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سلم جندي سابق حارب في أفغانستان نفسه إلى الشرطة البولندية بعدما هرب قبل ثلاثة أيام إلى إحدى الغابات مع أسده من نوع «بوما» إثر رفضه تسليمه إلى حديقة حيوانات. وكانت الشرطة شنّت عملية بحث واسعة عنه، شارك فيها نحو 200 عنصر، معززين بمروحيات وطائرات مسيرة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب عناصر الشرطة في صفحتهم على موقع «فيسبوك» أن الجندي السابق ويُدعى كميل ستانك «حضر بملء إرادته إلى مركز الشرطة في زافييرتشيه (جنوب) وغادره بعد استجوابه»، فيما سُلّم الأسد إلى حديقة حيوانات. وأبد هؤلاء سعادتهم بكون الأسد الذي يدعى «نوبيا» بات محاطاً «برعاية مهنية من العاملين في حديقة خورزو (جنوب) للحيوانات». ويُمنع في بولندا الاحتفاظ بحيوانات خطرة. وطلب القضاء البولندي من الرجل المقيم قرب زافييرتشيه أن يسلم الحيوان إلى حديقة حيوانات، لكنه رفض.
وقالت مديرة حديقة بوزنان للحيوانات في غرب بولندا إيفا زغرابجينسكا «هذا الحيوان ليس لعبة، إذ هو مصنف بين أخطر الحيوانات في العالم، ويمكن أن يشكل خطراً حقيقياً على صحة الناس وحياتهم». وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن كميل ستانك هدد ممثلي حديقة الحيوانات بخنجر عندما حضروا إليه الجمعة، ثم لاذ بالفرار في اتجاه الغابة آخذاً معه الحيوان مربوطاً برسن. وذكرت صحيفة «غازيتا فيبورتسا» أن المحارب السابق في أفغانستان اشترى أسد البوما قبل ستّ سنوات في تشيكيا وتولى تربيته في بيته.

الشرق الأوسط
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