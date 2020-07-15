living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد حملة مقاطعة.. إيفانكا تكسر القواعد وتدعم أكبر شركة أغذية أمريكية

15
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعمت المستشارة الرئاسية الأمريكية، إيفانكا ترامب، شركة "غويا فودز"، أكبر شركة أغذية أمريكية، التي أصبحت هدفا لحملة مقاطعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
ونشرت إيفانكا، ابنة الرئيس دونالد ترامب، أمس الثلاثاء على صفحتها في موقع "تويتر" صورة وهي تحمل علبة فاصوليا سوداء من إنتاج "غويا فودز"، وعلقت باللغة الإنجليزية والإسبانية: "إذا كانت غويا، فيجب أن تكون جيدة".
 
لكن تعليق إيفانكا هذا يمكن أن ينتهك قواعد الأخلاقيات الحكومية، التي تحظر استخدام المناصب العامة لدعم منتجات الشركات التجارية، أو تعزيز مكاسب الأعمال الشخصية.  
 
وتم انتقاد مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، في عام 2017، بعد أن بدت وكأنها تخرق قواعد الأخلاقيات الفدرالية المماثلة، عندما قالت في التلفزيون إنه على الأمريكيين "الذهاب لشراء معروضات إيفانكا".
 
 
ولم يتخذ البيت الأبيض أي إجراء تأديبي ضد كونواي، حتى بعد مكالمات من هيئة مراقبة الأخلاقيات.
 
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي، انتقدت كونواي الجدل حول "غويا فودز". وقالت "إنه من العار أن يجعل الناس كل شيء مسيسا للغاية، بما في ذلك الطعام".
 
وظهرت عدة وسوم مثل #Goyaway و#BoycottGoya على "تويتر" بعد ظهور روبرت أونانو، الرئيس التنفيذي لشركة "غويا فودز" التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، مع ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس، لتوقيع أمر تنفيذي لإنشاء لجنة استشارية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout