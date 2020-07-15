طوكيو تدق ناقوس الخطر..

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تستعد طوكيو لرفع مستوى التحذير من فيروس كورونا المستجد إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات، وذلك بعد وصول حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية في الآونة الأخيرة.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة "أساهي" اليابانية، أن حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، تجاوزت 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن اختبارات أظهرت إصابات مرتفعة بكورونا في صفوف شباب بالعشرينات والثلاثينات من العمر، في العاصمة اليابانية.

ووصفت الصحيفة أن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن "عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح".

ووفق إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فقد بلغ تعداد الإصابات بكورونا في اليابان 22,437، في حين سجلت البلاد 984 وفيات بالوباء.