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ناقوس خطر في أميركا.. كورونا "يفتك" بـ3 ولايات

15
JULY
2020
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سجلت ولايات ألاباما وفلوريدا ونورث كارولاينا الأميركية زيادات قياسية في الأعداد اليومية للوفيات بسبب مرض كوفيد-19، الثلاثاء، وهي تطورات قاتمة تأتي في أعقاب أول زيادة على مستوى البلاد في عدد الوفيات منذ منتصف أبريل في الوقت الذي سارعت فيه بعض الولايات لإعادة الفتح.


وبدأ عدد الحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميا في الارتفاع منذ حوالي 6 أسابيع، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وهي ولايات سارعت برفع القيود التي تسببت في فقدان الوظائف بشكل كبير ولكنها ساهمت أيضا في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في 46 من أصل 50 ولاية أميركية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لتحليل رويترز للبيانات من مشروع تتبع مرض كوفيد.

وحتى الآن في يوليو، أبلغت 28 ولاية عن زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة.

وفي ظل تسجيل أكثر من 3.3 مليون حالة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث نسبة حالات الإصابة لعدد السكان إلى جانب بيرو.

كما تحتل المركز السابع في عدد الوفيات من حيث نسبتها مقارنة بالإصابات بعدما سجلت أكثر من 135 ألف حالة وفاة، وتحتل هذا المركز ضمن الدول العشرين التي سجلت أكبر عدد من الحالات في العالم.

 

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