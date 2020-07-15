ترامب: نحمل الصين كامل المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحمل الصين كامل المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء أمام البيت الأبيض: "نحن بلا شك نحمل الصين كامل المسؤولية عن إخفاء ظهور الفيروس وانتشاره في كل أنحاء العالم".

وأضاف ترامب: "كان بإمكانهم وقفه، كان يجب عليهم وقفه. وهذا الأمر كان سهلا جدا القيام به في المصدر الذي حصل فيه ذلك".

وفي رده على سؤال حول محادثات محتملة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، صرح ترامب: "لا خطط لدي للتحدث معه".