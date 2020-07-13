جو بايدن يوجه رسالة للأمريكيين: صحتكم أولا

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قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، إن حصول كل أمريكي على الرعاية الصحية اللازمة أولوية بالنسبة له عندما يصبح رئيسيا للولايا المتحدة الأمريكية.

وأصبح بايدن هو المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي، ومن المقرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري.

ونشر بايدن مقطع فيديو على "تويتر"، اليوم الأحد، يتحدث فيه عن أهمية حصول على أمريكي على الرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أنه سيفعل كل شيء يمكن فعله لتحقيق ذلك.

ويولي بايدن اهتماما كبيرا بالرعاية الصحية وينتقد آداء الرئيس الحالي دونالد ترامب بهذه الشأن، وخاصة في تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن، في تدوينة سابقة: "الأطقم الطبية يمثلون أبطال أمريكا الحقيقيين".

وفي تدوينة أخرى، نشر بايدن تقريرا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية يتحدث عن أزمة كورونا وكيف أثرة مجددا على خطط الولايات لإعادة استئناف أنشطتها الاقتصادية.

وقال بايدن: "ترامب هو أسوأ من يقود أمريكا في هذه اللحظة. نحن نحتاج إلى قائد حقيقي".