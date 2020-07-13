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تركيا تعتزم تغطية الرسومات على جدران "آيا صوفيا" أثناء الصلاة

13
JULY
2020
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تفقد، يوم أمس الأحد، وفد من المسؤولين الأتراك مسجد "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول، استعدادا لفتحه للعبادة خلال الأيام المقبلة.
 
وشارك في الوفد وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، بالإضافة لرئيس اللجنة الوطنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) في تركيا، أوجال أوغوز، ومسؤولون آخرون.
 
وصرح أرباش للصحفيين، أن العبادة في مسجد "آيا صوفيا" ستبدأ مع صلاة الجمعة، "حيث نخطط لتكليف إمامين اثنين و4 مؤذنين في المسجد".
 
وتابع قائلا: "ستُقام في المسجد 5 صلوات يوميا بشكل منتظم، اعتبارا من جمعة 24 يوليو"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
 
وأضاف: "عندما نبدأ بالعبادات في 24 يوليو سنقدم طلبا لتغطية الرسومات بطريقة أو بأخرى أو بتخفيف الإضاءة عليها باستخدام الإمكانيات التقنية وعرضها أمام الزوار لرؤيتها بعد الانتهاء من الصلاة عبر فتح أو إغلاق الستائر"، بحسب ما نقلت صحيفة "يني شفق" التركية.
 
وأفادت صحيفة "صباح" التركية، بأنه قد تم إجراء دراسة حول كيفية استخدام "آيا صوفيا " كجامع من دون الإضرار بالفسيفساء واللوحات الجدارية والأيقونات، وسيتم تطوير آلية لن تعطل كون "آيا صوفيا" مسجدا مفتوحا للعبادة في أوقات الصلاة، ومكانا للسياحة في الوقت ذاته.
 
وستكون اللوحات الجدارية والفسيفساء المسيحية متاحة للسياح خارج أوقات الصلاة، وسيتسنى للسياح زيارة آيا صوفيا مجانا.
 
يذكر بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقّع في 10 يوليو/تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، والذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى "متحف".
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