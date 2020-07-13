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دولة أوروبية تصدر أول جواز سفر خاص بفيروس كورونا

13
JULY
2020
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أطلقت الدنمارك ما تم وصفه بأول جواز سفر خاص بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، لاستخدامه عند السفر خارج وداخل البلاد.
 
ويمكن للمواطنين تنزيل هذه الوثيقة الرسمية خلال الأيام السبعة التالية للفحص إذا ثبت أن نتائج فحوصهم الخاصة بفيروس كورونا سلبية.
 
ويختلف هذا الجواز عما يطلق عليه "جواز الحصانة"، والذي يستطيع المسافر بموجبه أن يثبت أنه كان مصابا وتعافى، بسحب صحيفة "كونبهاجن بوست".
 
وتساعد الوثيقة الدنماركية على إثبات خضوع المسافر لفحوصات "كوفيد -19" وأن النتيجة سلبية في أحدث اختبار خضعوا له.
 
وقال وزير الصحة الدنماركي، ماغنوس هيونيكي: "أصبح لدينا الآن وثيقة رقمية للدنماركيين الذين يضطرون لتقديم وثائق رسمية تثبت خلوهم من الإصابة خلال رحلاتهم".
 
ولم تعلق منظمة الصحة العالمية على الجواز الدنماركي الجديد.
 
وتحذر منظمة الصحة العالمية من الاعتماد على جوازات إثبات المناعة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون الشخص محصنا من العدوى للأبد.
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