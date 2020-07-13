45 يوما تكشف "تطور كورونا".. و5 دول تضم نصف حالات العالم

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تسارع تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 565 ألف شخص، من أصل 13 مليون مصاب في أنحاء العالم، بشكل حاد منذ بداية يوليو.

وقد رصدت، السبت، أكبر زيادة يومية على مستوى العالم في عدد الإصابات الجديدة (أكثر من 230 ألفا) مقارنة بالجمعة (أكثر من 225 ألفا) والخميس (حوالى 220 ألفا)، حسب إحصاءات أجرتها وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية.

ومنذ الأول من يوليو، تم الإعلان رسميا عن نحو 2.5 مليون إصابة جديدة، وهو عدد قياسي منذ ظهور المرض للمرة الاولى في الصين في ديسمبر.

وتضاعف عدد الإصابات المعلن عنها في أنحاء العالم خلال شهر ونصف الشهر.

وتشكل الولايات المتحدة (3247782 إصابة) والبرازيل (1839850) والهند (849553) وروسيا (727162) وبيرو (322710) أكثر من نصف عدد الإصابات على مستوى العالم.

وأوروبا هي القارة الأكثر تضررا من حيث الوفيات، مع 202396 وفاة من أصل 3355128 إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة من الوفيات مع 134815 وفاة.

وظهر الرئيس دونالد ترامب السبت للمرة الأولى وهو يضع كمامة بشكل علني، بعدما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 66 ألف إصابة جديدة حسب جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد.

وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكثر منطقة يتسارع فيها انتشار الوباء، وقد سجلت أكثر من 76 ألف إصابة جديدة في 11 يوليو، مقارنة بما يزيد قليلا عن 70 ألفا في الولايات المتحدة وكندا، وحوالى 40 ألفا في آسيا، و17500 في أفريقيا، و16 ألفا في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه "لا يزال" من الممكن السيطرة على الوضع، إذا تم اتخاذ "إجراءات سريعة" للتعامل مع تفشي المرض.

ولا يعكس عدد الإصابات المشخصة إلا جزءا صغيرا من الحصيلة الفعلية، نظرا إلى الاختلاف بين الدول بطريقة الاختبارات وعددها.