living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

45 يوما تكشف "تطور كورونا".. و5 دول تضم نصف حالات العالم

13
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تسارع تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 565 ألف شخص، من أصل 13 مليون مصاب في أنحاء العالم، بشكل حاد منذ بداية يوليو.
 
وقد رصدت، السبت، أكبر زيادة يومية على مستوى العالم في عدد الإصابات الجديدة (أكثر من 230 ألفا) مقارنة بالجمعة (أكثر من 225 ألفا) والخميس (حوالى 220 ألفا)، حسب إحصاءات أجرتها وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية.
 
ومنذ الأول من يوليو، تم الإعلان رسميا عن نحو 2.5 مليون إصابة جديدة، وهو عدد قياسي منذ ظهور المرض للمرة الاولى في الصين في ديسمبر.
 
وتضاعف عدد الإصابات المعلن عنها في أنحاء العالم خلال شهر ونصف الشهر.
 
وتشكل الولايات المتحدة (3247782 إصابة) والبرازيل (1839850) والهند (849553) وروسيا (727162) وبيرو (322710) أكثر من نصف عدد الإصابات على مستوى العالم.
 
 وأوروبا هي القارة الأكثر تضررا من حيث الوفيات، مع 202396 وفاة من أصل 3355128 إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة من الوفيات مع 134815 وفاة.
 
وظهر الرئيس دونالد ترامب السبت للمرة الأولى وهو يضع كمامة بشكل علني، بعدما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 66 ألف إصابة جديدة حسب جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد.
 
وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكثر منطقة يتسارع فيها انتشار الوباء، وقد سجلت أكثر من 76 ألف إصابة جديدة في 11 يوليو، مقارنة بما يزيد قليلا عن 70 ألفا في الولايات المتحدة وكندا، وحوالى 40 ألفا في آسيا، و17500 في أفريقيا، و16 ألفا في أوروبا.
 
وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه "لا يزال" من الممكن السيطرة على الوضع، إذا تم اتخاذ "إجراءات سريعة" للتعامل مع تفشي المرض.
 
ولا يعكس عدد الإصابات المشخصة إلا جزءا صغيرا من الحصيلة الفعلية، نظرا إلى الاختلاف بين الدول بطريقة الاختبارات وعددها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout