كورونا.. المكسيك تقتحم "المربع الكريه"

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باتت المكسيك، الأحد، البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا ، متجاوزة بذلك إيطاليا.

وقالت السلطات الصحية على إن "في المكسيك 299,750 إصابة مؤكّدة (بالفيروس) و35,006 وفيات". أما إيطاليا فأحصت حتى يوم الأحد إجمالي 34,954 وفاة من جراء الوباء.

وسجلت المكسيك 4,482 إصابة جديدة بالفيروس، و276 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب السلطات الصحية.

وتتصدر الولايات المتحدة لائحة الدول الأكثر تضررا في العالم من جراء الوباء، بتسجيلها أكثر من 135 ألف وفاة، تليها البرازيل والمملكة المتّحدة والمكسيك.