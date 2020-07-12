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66500 إصابة في 24 ساعة.. كورونا "يتوحش" في أميركا

12
JULY
2020
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سجلت الولايات المتحدة، السبت، 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مما يمثل رقما قياسيا جديدا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
 
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 134,729.
 
 وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.
 
ووضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قناعاً طبيا (كمامة) للمرة الأولى في مكان عام، السبت، خلال زيارته مركزاً طبياً، من أجل أن يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بالفيروس.
 
وكان ترامب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الأبيض "أعتقد أن وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يوما أبدا ضد الأقنعة، لكنني أعتقد بأن لها مكانا وزمانا مناسبين"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
 
وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن مساعدي ترامب ألحوا عليه للموافقة على وضع قناع في الأماكن العامة، وأن يسمح للصحفيين بتصويره، مع تزايد الإصابات في بعض الولايات.
 
ويتخلف الرئيس عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر، فيما يستمر ترامب بالدفاع عن تعامل إدارته مع هذا الوباء، رغم أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الإصابات في العالم.
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