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السلطات الكورية الشمالية توجه أمرا "غريبا" لجنودها

11
JULY
2020
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أمرت السلطات في كوريا الشمالية جنودها بالبدء بتربية ما لا يقل عن 15 أرنبا، وذلك حسبما ذكر تقرير لموقع "ديلي إن كي"، المتخصص بالشأن الكوري.
 
ويشير التوجيه الصادر عن الجيش الشعبي الكوري والذي يعود للشهر الماضي، إلى دعوة الجنود وعائلاتهم لتربية المزيد من الأرانب، لتوفير مصدر غذائي خاص بهم.
 
واعتبر المكتب السياسي التابع للجيش أن الأمر يعد وسيلة لتعزيز إمدادات اللحوم في البلاد بطريقة غير مكلفة، وأنه يندرج ضمن توصيات الزعيم كيم جونغ أون الداعية للتوسع في تربية الحيوانات العاشبة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
 
وأكد الأمر على أنه سيتم تقييم تجاوب الجنود فيما يتعلق بتربية الأرانب قبل نهاية أغسطس القادم.
 
 ونقل موقع "ديلي إن كي" عن مصدر قوله، إن القرار الجديد سيضيف المزيد من الأعباء على الجنود الكوريين الشماليين الذين بدأوا مطلع هذا الشهر سلسلة من التدريبات العسكرية المكثفة، حيث سيتوجب عليهم الاهتمام بالأرانب إلى جانب واجباتهم العسكرية الأخرى.
 
كذلك قال مصدر آخر للموقع الكوري، إن القرار يؤكد بلا شك قرب معاناة الكوريين الشماليين لأزمة غذائية كبيرة، لذا قامت الحكومة بخطوة استباقية تمثلت بالدعوة للتركيز على تربية الحيوانات.
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