"آيا صوفيا" يتحوّل إلى مسجد!

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ألغت محكمة تركية مرسوماً حكومياً صدر عام 1934 يقضي بتحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى متحف.



وذكرت المحكمة، بحسب وكالة "الأناضول"، أن المرسوم غير قانوني، مشيرة إلى أن "آيا صوفيا" مدون في وثيقة سند الملكية بتوصيف مسجد ولا يمكن تغييره.



وأفادت معلومات بأنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع مرسوماً يقضي بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، معلناً فتحه أمام المسلمين للصلاة.



ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، تركيا إلى عدم تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، مشيرة إلى التزامات تركيا القانونية.