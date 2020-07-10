بايدن سيراجع قرار ترامب خفض القوات الأمريكية في ألمانيا إذا انتخب رئيسا

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قال مستشار بارز لجو بايدن، المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إن بايدن سيراجع القرار الذي اتخذه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بسحب آلاف الجنود من ألمانيا إذا فاز في الانتخابات.

وقال أنتوني بلينكن، مستشار بايدن للشؤون الخارجية، في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء ”سنراجع كل القرارات التي اتخذها ترامب بما يشمل هذا القرار“.

وأضاف ”يبدأ الأمر بالتأكيد بالطريقة التي صدر بها“ وذلك في إشارة لقرار ترامب عدم التشاور مع ألمانيا قبل اتخاذ الإجراء. وتابع قائلا ”لكن لدينا أيضا مشكلة كبيرة مع جوهر القرار ذاته“.

وأعلن ترامب في يونيو حزيران أنه سيقلل عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وجمهوريين من حزبه أيضا قالوا إن التحالف الأمريكي الألماني يساعد في مواجهة النفوذ المتنامي لروسيا والصين.

وقال بلينكن إن بايدن سيسعى للاستعانة بحلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات التي تشكلها الصين على الأمن العالمي ومنها جهود شركة هواوي الصينية لبناء شبكات لاتصالات الجيل الخامس في دول أوروبية منها ألمانيا وبريطانيا.

وأضاف ”إنها مشكلة.. مشكلة حقيقة وهي إحدى المشكلات التي نحتاج لمواجهتها بشكل عاجل.. لكن نحتاج لأن نعالجها معا وليس بشكل منفرد“ مشددا على أهمية العمل مع الحلفاء الأوروبيين بدلا من مهاجمتهم.