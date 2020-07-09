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رئيس وزراء إسبانيا "منزعج" من مزاعم فساد مرتبطة بالسعودية تطال الملك السابق

9
JULY
2020
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وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الأربعاء مزاعم الفساد المحيطة بالملك السابق خوان كارلوس بأنها مزعجة وذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام عديدة تفاصيل تتعلق بتحقيق حول مدفوعات محتملة ترتبط بعقد للسكك الحديدية.
 
وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي ”هناك مزاعم مقلقة تزعج الجميع، بمن فيهم أنا“.
 
وفي يونيو حزيران فتحت المحكمة العليا في إسبانيا تحقيقا في تورط خوان كارلوس فيما له صلة بعقد خط سريع للسكك الحديدية في السعودية بعد أن نشرت صحيفة لا تربيون دي جنيف السويسرية تقريرا عن تلقيه 100 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل.
 
ورفض خوان كارلوس (82 عاما) مرارا الرد على هذه المزاعم عبر محاميه.
 
وخلال الأسبوع الماضي نشرت وسائل إعلام إسبانية مختلفة تفاصيل أخرى عن تحويل المبلغ.
 
وقال سانتشيث ”هناك إعلام لن يغض الطرف، وقضاء يتحرك حيال الأمر، والقصر ينأى بنفسه“.
 
ويحظى ملوك إسبانيا بحصانة أثناء فترة حكمهم لكن خوان كارلوس تنازل عن العرش عام 2014 لصالح ابنه فيليبي بعد فضيحة فساد شملت ابنته كريستينا وزوجها.
 
وأنهى الملك فيليبي المخصصات المالية لقصر والده وتخلى عن ميراثه في مارس آذار عقب مزاعم بوجود حسابات بنكية سرية في الخارج.
Reuters
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