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أستراليا تعلق معاهدة تسليم المجرمين وتمدد تأشيرات الدخول لمواطني هونج كونج

9
JULY
2020
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الخميس إجراءات لمساعدة مواطني هونج كونج على بدء حياة جديدة في أستراليا بما في ذلك تمديد التأشيرات لمدة خمس سنوات بعد أن فرضت بكين قانونا أمنيا جديدا على المدينة التي تعد من أهم المراكز المالية الآسيوية.
 
كما علق موريسون اتفاقية تسليم المجرمين مع هونج كونج. وبموجب قانون الأمن، يمكن إرسال المشتبه بهم في هونج كونج للمحاكمة في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي في البر الرئيسي الصيني.
 
وقال موريسون إن قانون الأمن القومي الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي في هونج كونج يعد تغييرا جوهريا في الظروف وإن أستراليا ستعلق اتفاقية التسليم.
 
وقال ”سيكون هناك مواطنون من هونج كونج يتطلعون للانتقال إلى مكان آخر، لبدء حياة جديدة في مكان آخر، لنقل مهاراتهم وأعمالهم“.
 
وأعلن إجراءات التأشيرة التي ستساعد مواطني هونج كونج الموجودين بالفعل في أستراليا على البقاء. وستتاح لطلاب هونج كونج الذين يتخرجون في أستراليا فرصة البقاء لمدة خمس سنوات والتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة بعد ذلك الوقت.
 
وسيكون مواطنو هونج كونج الحاصلين على تأشيرات عمل مؤقتة في أستراليا مؤهلين أيضا لتمديدها لمدة خمس سنوات، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
 
وقال موريسون إن هناك 10 آلاف مواطن من هونج كونج في أستراليا بتأشيرات طالب أو تأشيرات عمل مؤقتة.
Reuters
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