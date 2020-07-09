ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي للاستعداد لانفصال بريطانيا دون اتفاق

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قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستواصل الجهد من أجل التوصل لشراكة جديدة مع بريطانيا بحلول نهاية العام لكن على الاتحاد الأوروبي أن يستعد أيضا لانفصال مفاجئ بدءا من 2021.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني وهي حاليا في فترة انتقالية مع الكتلة من أجل منح الطرفين الوقت لتشكيل علاقة جديدة في كل شيء بدءا من التجارة ووصولا إلى الأمن.

وقالت ميركل للبرلمان الأوروبي الذي تتناوب الدول رئاسته وتتولى ألمانيا رئاسته حاليا حتى نهاية العام ”التقدم في المفاوضات حتى الآن كان محدودا، إذا وصفناه دبلوماسيا“.

وأضافت ”اتفقنا مع المملكة المتحدة على إسراع مسار المحادثات ... سأستمر في الدفع من أجل حل جيد لكن علينا أيضا أن نستعد لاحتمال سيناريو عدم التواصل لاتفاق“.

وقاومت بريطانيا حتى الآن ضغط الاتحاد الأوروبي للالتزام بروابط وثيقة في مجالات تتراوح بين المصايد السمكية وتنسيق معايير المنافسة إذ يريد رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان من دعاة الانفصال عن الاتحاد، اتفاقا تجاريا محدودا فحسب.

ويلتقى مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في لندن لإجراء المزيد من المحادثات.