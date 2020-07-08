الصين تفرض قيودا على تأشيرات دخول أمريكيين بسبب التبت

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قالت الصين يوم الأربعاء إنها ستفرض قيودا على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين تورطوا فيما تصفه بأنه سلوك شائن فيما يتعلق بالتبت في رد انتقامي فيما يبدو على قيود فرضتها الولايات المتحدة على بعض المسؤولين الصينيين.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن بكين لن تسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون التبت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على تأشيرات دخول بعض المسؤولين الصينيين لأن بكين تعوق سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسائحين الأمريكيين لإقليم التبت، مشيرا إلى ما وصفه بأنه انتهاك لحقوق الإنسان تمارسه الحكومة الصينية في الإقليم.