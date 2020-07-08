living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سائح يعيش في المطار منذ أكثر من ثلاثة أشهر!

8
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كرر سائح من إستونيا اسمه رومان تروفيموف، على أرض الواقع مقطعا من فيلم "تيرمينال" (الصالة)، الذي اضطر فيه بطل الفيلم للعيش في مبنى مطار أميركي لعدة أشهر.
 
علق تروفيموف، في مطار مانيلا بسبب فيروس كورونا المستجد في 16 اذار، فرغم تحذير وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو من المخاطر المحتملة عند السفر إلى الخارج على خلفية انتشار الفيروس. إلا أن رومان، قرر اغتنام الفرصة وسافر إلى الفلبين في 20 اذار.
 
وفور وصوله إلى هناك، تم فرض حالة الطوارئ في الفلبين، ولم يسمح لرومان بمغادرة المطار. كما أنه لم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب إلغاء الرحلات الجوية. علاوة على ذلك، أخذ حرس الحدود جواز سفره، ووعده بتسليمه إلى شركة الطيران الإستونية، التي ستعيده لاحقا إلى بلاده.
 
وفقا لرومان، وعدت سلطات الفلبين برفع الحجر الصحي في غضون أسبوعين، وطوال هذا الوقت اضطر إلى النوم على الأرض في قاعة الوصول، وأنفق المال الموجود لديه على شراء الطعام. بعد ذلك علم سفير إستونيا في اليابان والفلبين، فينو راينارتا، بمشكلة تروفيموف وعرض عليه العودة ضمن رحلة إخلاء، لكنه رفض لعدم وجود المال لديه (كان يجب دفع 1500 يورو مقابل التذكرة). وعرضت عليه القنصلية الحصول على قرض، لكن رومان لم يوافق.
 
وبإصرار من القنصل، تم نقل السائح الإستوني إلى مبنى آخر، واستقر في غرفة صغيرة، وتم إطعامه مرتين يوميا مجانا، لكن رومان يشكو من عدم تنوع الطعام، وأشار إلى عدم مقدرته على شراء ما يلزمه من البوفيه بسبب نقص المال. وخلال أكثر من ثلاثة أشهر من الحياة في مطار مانيلا، فقد تروفيموف هاتفه - تم توفير هاتف جديد له من قبل القنصلية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout