فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بشأن سوريا

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استخدمت روسيا والصين حق الفيتو أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا.

وصوت الأعضاء الـ 13 الآخرون إلى جانب مشروع القرار خلال الجلسة، يوم الثلاثاء.

وكان مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن الدولي ينص على تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر المعابر على الحدود السورية – التركية لمدة 6 أشهر.

ومن المتوقع أن ينتهي سريان الموافقة القائمة يوم الجمعة المقبل، وبالتالي لا يزال هناك وقت أمام أعضاء المجلس لتقديم مشروع قرار جديد.

وأشارت مصادر دبلوماسية لـ "رويترز" إلى أن روسيا والصين توافقان على إبقاء معبر واحد فقط على الحدود السورية – التركية.