بكين انتصرت على كورونا.. والدولة دخلت معركة "الطاعون"

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لم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، مقارنة بتسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وذلك في مؤشر على احتواء المدينة لانتشار المرض الذي أثار ظهوره مخاوف عدة خلال الفترة الأخيرة.



من جهة أخرى كشفت اللجنة الوطنية للصحة أن البلاد سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، صعودا من 4 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج وإن البلاد لم تسجل أيضا أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودا من 11 حالة في اليوم السابق.

وحتى الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

مواجهة الطاعون الدملي

من جهة أخرى شددت سلطات منطقة منغوليا الداخلية في شمال البلاد التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بالطاعون الدملي أو (الدبلي) لدى راعي ماشية خلال نهاية الأسبوع.

وقالت اللجنة الصحية في مدينة بايانور في بيان إن المصاب حالته مستقرة وهو في مستشفى في المدينة.

ومنعت اللجنة صيد وتناول الحيوانات التي قد تكون حاملةً للطاعون، لا سيما المرموط، حتى نهاية العام، وحضت السكان على الإبلاغ بوجود أي قوارض مريضة أو ميتة.

ويمكن لبكتيريا يرسينيا الطاعونية المسببة للطاعون الانتقال للإنسان من الجرذان المصابة عبر البراغيث.

ويبقى الطاعون الشديد العدوى نادراً في الصين وهو قابل للعلاج، لكن قضى بسببه 5 أشخاص حتى الآن منذ عام 2014، بحسب اللجنة الوطنية الصحية في الصين.

وأفيد عن إصابة مشبوهة بالطاعون لدى فتى يبلغ 15 عاماً الاثنين في منغوليا المجاورة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الفتى عانى ارتفاعا في الحرارة بعد تناوله لمرموط اصطاده كلب.

وقالت الوكالة إن حالتين مؤكدتين سجلتا الأسبوع الماضي في محافظة خوفد في منغوليا، لدى شقيقين تناولا لحم المرموط.

وفرض الحجر على 146 شخصاً خالطوا الشقيقين.