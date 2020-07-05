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إصابات كورونا تتجاوز 11.3 مليون والوفيات 530 ألفا

5
JULY
2020
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم إلى نحو 11.3 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الإصابات قرابة 530 ألفا وفق أحدث الإحصائيات العالمية.


فقد أشار إحصاء لوكالة رويترز إلى أن أكثر من 11.29 مليون شخص أصيبوا بـفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، كما أن 529505 أشخاص توفوا جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وجاءت هذه الإصابات والوفيات بكوفيد-19 في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في ووهان بوسط الصين في ديسمبر عام 2019.

ووفقا للإحصائيات، تصدرت الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 2.8 مليون إصابة، من بينها قرابة 130 حالة وفاة، بينما حلت البرازيل ثانية بأكثر من 1.57 مليون إصابة وما يزيد على 64 ألف وفاة.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عدلت حصيلتها لعدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم السبت إلى 57718 حالة إصابة جديدة و661 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2,789,678 حالة إصابة و129,305 حالات وفاة.

في الأثناء، سجلت المكسيك 523 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا يوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 30,366 حالة وتجاوزت بذلك فرنسا، لتصبح خامس أكبر دولة من حيث عدد حالات الوفاة من كورونا في العالم.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أيضا تسجيل 6914 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 252,165 حالة.

أما في الصين، حيث ظهر الفيروس أول مرة، فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت، مقابل 3 حالات يوم الجمعة.

وأضافت اللجنة في بيان أن 6 من الحالات الجديدة واردة من الخارج، في حين سجلت العاصمة بكين إصابتين جديدتين، ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وبذلك بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83,553 حالة، وما زال عدد حالات الوفاة يبلغ 4,634 حالة، كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو.

 

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