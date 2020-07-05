دولة أفريقية تسجل "رقما مرعبا" لإصابات كورونا

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سجلت جنوب أفريقيا، مساء السبت، أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية قياسية يخشى أن تؤشر إلى طفرة في تفشّي وباء كوفيد-19 في هذا البلد، بحسب بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة إنّ البلاد سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 10.853 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في هذا البلد إلى 187.977 شخصاً.

وأضافت أن عدد الذين حصد كوفيد-19 أرواحهم في جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة بلغ 74 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء في البلاد إلى 3026 شخصاً.

وتتوقع السلطات الصحية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في البلاد مع رفع تدابير الإغلاق التي فرضت في 27 مارس، في حين تتوقع السلطات الاقتصادية أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة تزيد عن 7 بالمئة هذا العام في أضخم انكماش منذ 90 عاماً.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا الجمعة: "لقد حاولنا إيجاد توازن بين إنقاذ أرواح مواطنينا والحفاظ على سبل عيشهم وهو توازن دقيق".

وجنوب أفريقيا هي الدولة التي تمتلك الاقتصاد الأكثر تطوراً في القارة السمراء وفي الوقت نفسه الدولة الأفريقية التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات.