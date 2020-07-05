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تراجع بإصابات كورونا بالولايات المتحدة.. وكشف موعد اللقاح

5
JULY
2020
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سجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الأحد) جامعة جونز هوبكنز.


وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43.742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 129,657 شخصاً.

وهذه الأرقام، التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة والتي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة السبت.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.836.764 إصابة.

والسبت، جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في العالم، مؤكّداً أنّه يجب "محاسبتها".

وأشاد ترامب بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، وقال "لقد حقّقنا الكثير من التقدّم. استراتيجيتنا تعمل بشكل جيّد"، مشدّداً على أنّ التوصّل إلى علاج أو لقاح للفيروس سيتمّ على الأرجح "قبل نهاية العام".

 

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