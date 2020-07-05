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كاني ويست يتحدى ترامب.. ويعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

5
JULY
2020
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أعلن مغني الراب الأميركي، كاني ويست، مساء السبت، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.


ونشر المغني الأميركي على حسابه في تويتر قائلا: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أميركا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، لمح زوج كيم كارداشيان، إلى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024، واندهش لدى ضحك الجمهور، خلال مهرجان "فاست كومباني" عندما أعلن نيته الترشح.

ورداً على سخرية الجمهور قائلاً إنه عندما يترشح للرئاسة في 2024: "سنكون قد وفرنا فرص عمل كثيرة، لدرجة أنني لن أركض بل سأمشي للانتخابات الرئاسية".

ويعد ويست داعم للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في 2020، حيث كان يحلم سابقا بخلافته في البيت الأبيض بعد انتهاء مدته الثانية، إلا أنه غير مشاريعه بشكل مفاجئ.

وتسبب ويست، في أبريل 2019، في الكثير من الجدل عندما أعلن، عبر "تويتر" إعجابه بترامب ليجد نفسه في مواجهة هجوم العديد من المشاهير، إلا أن الهجوم الكبير الذي تعرّض له جعله يعتذر وينسحب عن مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن كاني ويست عانى في السابق من العديد من الأمراض النفسية وإدمان المخدرات.

 

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