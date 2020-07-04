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كوريا الشمالية تعلن وقف المحادثات مع ترامب.. "إلا بشرط"

4
JULY
2020
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أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، أن بلاده لن تستأنف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، ما لم تتجاهل واشنطن "السياسات المعادية" تجاه بيونغ يانغ.


وجاء بيان تشوي، بعد سلسلة من الإعلانات المماثلة من كوريا الشمالية، للتأكيد على أنها "لن تزود ترامب باجتماعات رفيعة المستوى، يمكن أن يتباهى بها على أنها إنجازات في سياسته الخارجية، ما لم تحصل على شيء جوهري في المقابل"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتأتي هذه الأحداث، عقب تصريح من مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، جون بولتون، الخميس، قال فيها إن الرئيس الأميركي "قد يسعى إلى قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باعتبارها مفاجأة أكتوبر"، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

من جانبه، عبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الذي ضغط بقوة للمساعدة في إقامة المفاوضات المتوقفة الآن بين واشنطن وبيونغ يانغ، عن أمله في أن يلتقي ترامب وكيم مرة أخرى قبل الانتخابات، وذلك في مؤتمر بالفيديو مع الزعماء الأوروبيين، الثلاثاء.

والتقى كيم وترامب ثلاث مرات منذ الشروع في دبلوماسيتهما النووية عالية المخاطر في 2018، لكن المفاوضات تعثرت منذ قمتهما الثانية في فبراير من العام الماضي في فيتنام، حيث رفض الأميركيون مطالب كوريا الشمالية بتخفيف عقوبات رئيسية مقابل تنازل جزئي عن قدرتها النووية.

وتعهد كيم خلال العام الجاري، بتعزيز رادعه النووي في مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية "الشبيهة بالعصابات"، على حد قوله.

 

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