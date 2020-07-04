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شاحنة وأسلحة.. تفاصيل مثيرة لاقتحام مقر سكن رئيس الوزراء الكندي

4
JULY
2020
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أعلنت الشرطة الكندية، الجمعة، أن المسلح الذي اقتحم بشاحنته هذا الأسبوع مقر إقامة رئيس الوزراء جاستن ترودو كان بحوزته عدد من الأسلحة.


وكانت الشرطة في السابق قد كشفت هوية المشتبه فقط بأنه "عضو بالقوات المسلحة الكندية".

ورفض نائب مفوض شرطة الخيالة الكندية الملكية، مايك دوهيمي، الكشف عن اسم المشتبه أو دوافعه، بينما تعتقد الشرطة، التي قالت إنه يواجه تهما عدة، إنه تصرف بمفرده.

كما ذكرت أن الرجل اقتحم بشاحنته البوابة في السادسة والنصف صباح الخميس. وتمت عرقلة الشاحنة، وشوهد المشتبه حاملا بندقية قبل محاصرته. وبدأت الشرطة بالحديث إليه واعتقل بعدها بساعتين، وفق "أسوشيتد برس".

ورفضت وزارة الدفاع الكندية التعليق أثناء استمرار التحقيق.

ويقيم ترودو في مقر إقامة حاكم كندا العام، الذي تشغله حاليا جولي باييت، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.

ولم تكن باييت متواجدة بالمنزل وقت وقوع الحادثة.

ويعيش ترودو وزوجته وأطفاله الثلاثة في منزل ريفي هناك، لأن مقر الإقامة التقليدي لرئيس الوزراء في حاجة للتجديد.

 

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