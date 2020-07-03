بالتفاصيل .. من هو رئيس وزراء فرنسا الجديد؟!

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عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليميني جان كاستيكس، وهو موظف حكومي ورئيس بلدية مدينة صغيرة غير معروف كثيراً، رئيساً للحكومة ليحلّ محلّ إدوار فيليب، كما أعلن قصر الإليزيه اليوم (الجمعة).

وكان كاستيكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعدا سابقاً للرئيس نيكولا ساركوزي الذي حكم بين عامي 2007 و2012. وهو ينتمي إلى حزب الجمهوريين ويرأس بلدية براد في جنوب غرب فرنسا، وعُين منذ أبريل (نيسان) مفوضاً مشتركاً بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيكون كاستيكس مسؤولاً عن تسيير شؤون البلاد في المرحلة الثانية من ولاية ماكرون، بهدف بث روح جديدة في رئاسته بعد ثلاث سنوات من وجوده في السلطة تخللتها إصلاحات مثيرة للجدل وأزمات متعددة ليس أقلها احتجاجات «السترات الصفر» وقبل أشهر النقابات الرافضة لتوحيد نظام التقاعد.

وسيعمل كاستيكس الآن على اختيار فريق حكومي يتولى مهماته في الأيام المقبلة، كما أنه سيتوجه إلى الفرنسيين بكلمة مساء اليوم.

وقال قصر الإليزيه عن رئيس الوزراء الجديد إنه «موظف حكومي كبير ومتعدد الاختصاصات، وسيحرص على اصلاح الدولة وإجراء حوار هادئ مع مختلف المناطق» الفرنسية. وأضاف: «إنه الرجل المناسب للوظيفة» لأنه «معروف بالعمل من خلال الحوار وبروح الوحدة. وسيتمكن من تنفيذ عملية إعادة البناء التي حددها رئيس الجمهورية في كلامه عن الطريق الجديد» الذي يجب أن تسلكه البلاد.

ونسبت وسائل إعلام إلى المصدر نفسه إن تعيين كاستيكس هو «خيار الرئيس ماكرون، وقرار يتفق مع الروح التي يريدها الرئيس». وأضاف المصدر أن كاستيكس يأتس من اليمين «لكنه ديغولي اجتماعي».

ونسب موقع صحيفة «ميدي ليبر» الإقليمية إلى مصدر سياسي رفيع أن ماكرون اختار كاستيكس لأنه نجح تماماً في تنسيق إجراءات رفع العزل، في حين أن أداء حكومة فيليب مع الجائحة كان متخبطاً. وأضاف أن الرئيس يضع نصب عينيه حتماً الانتخابات الرئاسية المقبلة وضرورة تحقيق إصلاحات قبل انتهاء ولايته الحالية.