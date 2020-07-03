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علماء يكشفون عن طريقة فعالة جديدة لعلاج السرطان

3
JULY
2020
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كشف العلماء في سنغافورة عن وجود آلية رئيسية تكمن وراء تطور وانتكاس الأورام السرطانية. ما سيسمح بتطوير طرق جديدة لعلاج فعال للسرطان.
 
ووفقا لتقارير البحث الذي نشر في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences"، تتعلق الآلية المكتشفة ببروتين "MBNL1".
 
وقال العلماء، إن جزيء البروتين هذا يوجد بكميات منخفضة في خلايا سرطان الثدي والمعدة والرئة والبروستاتا، التي تمثل 49 في المئة من جميع أنواع السرطان التي تم تشخيصها في عام 2018. كما تبين أن هناك أدلة على أن نقص "MBNL1" هو المسؤول عن عدم نجاة مرضى السرطان.
 
ويرتبط "MBNL1" بـ "mRNA" (منتج وسيط للجينات النشطة) وينظم عملية التوصيل، وهي عملية يتم فيها إنتاج الحمض النووي الناضج من الحمض النووي الأولي. وهكذا، ينظم البروتين إصلاح الحمض النووي ودورة حياة الخلية بما في ذلك الانقسام. وقد ثبت أنه يثبط تكوين الأورام وتطور الانبثاث (هجرة الخلايا السرطانية) في سرطان الثدي والأمعاء.
 
وقال البروفيسور باتريك كيسي، إن "السرطان يمثل تحديا صحيا عالميا وسنغافورة ليست استثناء. ويمكن أن توفر هذه الدراسة معلومات مهمة حول الأهداف الجديدة والواصمات الحيوية المتعلقة بالعديد من السرطانات الرئيسية، التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة يمكنها تحسين حياة المرضى".
في وقت سابق، كشفت دراسة جديدة، إن الجلوس لفترات طويلة، وبشكل مفرط، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
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