living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا تعلن موعد تخفيف قواعد الحجر الصحي للوافدين إلى إنجلترا

3
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صرحت الحكومة البريطانية أنها سترفع شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض "كوفيد-19" على الوافدين إلى إنجلترا من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارا من 10 يوليو/ تموز.
 
وقالت وزارة النقل إنه سيتم الإعلان، اليوم الجمعة، عن قائمة كاملة بالدول التي يشملها ذلك، بحسب وكالة "رويترز".
 
وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي 14 يوما عند دخول البلاد، وهو أمر قالت شركات الطيران والسفر إنه سيؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف ويلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد.
 
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن تتعامل الدول الواردة على القائمة بالمثل وتخفف قيودها على السفر أيضا.
 
وتملك حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية السلطة على شؤونها المتعلقة بالصحة العامة.
 
كانت صحيفة "تليغراف" قد ذكرت، أمس الخميس، أن الحكومة ستنهي قواعد الحجر الصحي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا للقادمين من 75 دولة حتى يتسنى للناس السفر لقضاء العطلة.
 
وأضافت أن المملكة المتحدة ستنهي أيضا حظرا للسفر غير الضروري إلى كل دول الاتحاد الأوروبي تقريبا والأراضي البريطانية بما فيها برمودا وجبل طارق بالإضافة إلى تركيا وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا.
 
وتتجه بريطانيا صوب إعادة فتح الحانات والمطاعم وأنشطة أخرى في مطلع الأسبوع القادم في إطار عملية تدريجية لإعادة فتح اقتصادها.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout