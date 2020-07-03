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دولة تقدم 3 آلاف دولار للمصابين بكورونا

3
JULY
2020
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قررت جمهورية أوزبكستان تقديم ثلاثة آلاف دولار لأي سائح قد يصاب بفيروس كورونا خلال زيارته للبلاد.
 
وقع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف مرسوما رسميا يمنح السياح المبلغ التعويضي في حالة الإصابة بالمرض، والمبلغ يكفي التكاليف الطبية في حالة خضوع السائح المريض للعلاج.
 
وليحصل السائح على المبلغ عليه إثبات أن زيارته للبلد تمت وفق رحلة محجوزة محليا ومع مرشد سياحي من أوزبكستان. إضافة إلى ذلك، يقتصر الإجراء حاليا على المسافرين القادمين فقط من دول أعادت أوزبكستان فتح حدودها معها.
 
ومن بين هذه الدول، الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل فلن يتعرض سياحها لقيود لاعتبار أن حكوماتها قد تمكنت من السيطرة على مستوى العدوى. أما بالنسبة للبلدان الأخرى فسيكون عليهم الخضوع إلى 14 يوما من الحجر الصحي عند قدومهم إلى البلاد.
 
وكانت هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى من أوائل الدول التي فرضت قيودًا بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19"، وحسب البيانات الأخيرة هناك 8904 حالة إصابة مؤكدة و26 حالة وفاة فقط.
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