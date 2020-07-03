فرنسا.. استقالة رئيس الوزراء إدوارد فيليب

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تقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الجمعة، باستقالته، حسب ما أعلنه قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، في مقابلة صحافية، إنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد" في النصف الثاني من ولايته الرئاسية.

وأكد ماكرون بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلاً وزارياً مرتقباً في الأيام المقبلة.

وقال: "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".