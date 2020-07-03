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بعد الفيديو الغريب..الشرطة الأميركية تكشف حقيقة "ثلوج يوليو"

3
JULY
2020
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من دون سابق إنذار، فوجئ المتواجدون بأحد مناطق مدينة "كوينسي" الأميركية بغيمة بيضاء تغمر المكان لتبدو وكأنها عاصفة ثلجية، وذلك نتيجة عطل فني في محطة وقود أدى إلى إصابة 3 أشخاص، ودفع الشرطة لإصدار بيان بشأن "ثلوج الأول من يوليو".
 
ونشرت الشرطة الأميركية مقطع فيديو يظهر لحظات سقوط المياه والرغوة البيضاء على الموجودين في محطة الوقود، بولاية ماساتشوستس، الأربعاء.
 
وكتبت شرطة المدينة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لا يا سادة.. لم تثلج في الأول من يوليو".
 
وأضافت: "أصيب نظام إحماد الحرائق في محطة الوقود بعطل، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بمشاكل في التنفس، وجرى نقلهم إلى المستشفى".
 
ورغم وقوع الخطأ والإصابات التي خلفها، فإنه كشف عن الطريقة المبتكرة والسريعة في مكافحة اندلاع الحرائق بمحطات الوقود، إذ قد يؤدي حريق مهما كان صغيرا في مكان كهذه المحطة، إلى وقوع كارثة، بسبب بحر الوقود الذي تعوم فوقه.
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