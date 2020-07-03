كورونا في أميركا.. حصيلة مؤسفة قبل "الأيام الحساسة"

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في رقم قياسي لم يحدث منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، سجلت نحو 53,069 إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الخميس الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.



وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 2,7 مليون.

وسجّلت البلاد أيضًا 649 وفاة بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 إلى 128,677.

وعدد الإصابات المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أي وقت مضى منذ ظهور الوباء. كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن (تكساس) وفينيكس (أريزونا).

وسجّلت تكساس الخميس نحو ثمانية آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19، مما دفع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، المؤيّد للرئيس دونالد ترامب، إلى الإعلان أن وضع الكمامات بات إلزاميًّا في الأماكن العامّة في هذه الولاية الجنوبيّة.

وتنتظر البلاد نهاية أسبوع حساسة، مع حلول يوم الاستقلال الوطني في 4 يوليو الذي يشهد عادةً لقاءات عائلية وتجمّعات، وذلك في ظل تجديد فرض قيود في بعض المناطق أو تعليق مسار رفع الإغلاق في أخرى.

وأعلن مدير "مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها" روبرت ريدفيلد الخميس أنّ "خمسة أو ستّة أو سبعة أو ثمانية في المئة من الأميركيّين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا"، أي أكثر من عشرين مليون شخص، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسميًا.

وينسب الخبراء الارتفاع الجديد في الإصابات، إلى مجموعة من العوامل، بينها انتشار ظاهرة "التعب من الحجر الصحي" بين الأميركيين على نطاق واسع.

وفي ولاية فلوريدا الجنوبيّة التي أصبحت إحدى بؤر الوباء، سُجّلت نحو 10 آلاف إصابة جديدة الخميس، وهو ما يُعتبر رقمًا قياسيًّا.