كاليفورنيا تفرض قيودا على المطاعم ودور السينما بسبب تفشي "كوفيد-19"

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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسم، اليوم الخميس، إغلاق المطاعم الداخلية، ودور السينما، وحدائق الحيوانات، والمتاحف في العديد من المناطق حيث يعيش حوالي 70 بالمئة من سكان الولاية، بسبب معدل الإصابات العالي بفيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وغرد نيوسم عبر "تويتر" قائلاً: "يستمر "كوفيد-19" بالتفشي بوتيرة مخيفة. من الآن فصاعدا، يجب على 19 منطقة إيقاف عمل المنشآت الداخلية في المجالات التالية: المطاعم ومصانع النبيذ ودور السينما ومراكز الترفيه العائلي وحدائق الحيوانات والمتاحف وصالات لعب الورق. يجب أن تتوقف الحانات عن العمل تمامًا".

وأوصى سكان الولاية بتجنب أماكن الازدحام، وارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على مسافات آمنة فيما بينهم، موضحاً أنه في عطلة نهاية الأسبوع، وبيوم عيد الاستقلال، سيتم إغلاق جميع مواقف السيارات على الشواطئ الحكومية في الجزء الجنوبي من الولاية وفي منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من 6 أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين، إذ سجلت كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي، 6367 إصابة بـ"كوفيد-19".