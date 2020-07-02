بمساعدة أميركية.. ضبط مخدرات بربع مليار دولار في كولومبيا

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أعلنت حكومة كولومبيا، الأربعاء، أنها ضبطت في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من 7.5 طن من الكوكايين قيمتها 286 مليون دولار.

وأضافت في بيان أن المخدرات كانت مخبأة وسط منتجات بناء وكان يجري نقلها من مدينة قرطاجنة الكولومبية الساحلية إلى بنما.

وأوضحت أنها "تخص هياكل لتهريب المخدرات مرتبطة بعصابة جلف المسلحة المنظمة" وكانت ستتسلمها عصابات إجرامية أخرى في أميركا الوسطى وأوروبا.

وقال مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الشهر الماضي، إن إنتاج الكوكايين النقي في كولومبيا زاد بنسبة 1.5 بالمئة العام الماضي إلى 1137 طنا، رغم تقلص مساحة زراعة مادة الكوكا المكون الأساسي للكوكايين.

ورغم جهود مكافحة المخدرات المستمرة منذ عقود، لا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم.

وتقول مصادر أمنية إن المتمردين اليساريين والعصابات الإجرامية والجماعات المسلحة اليمينية السابقة، ضالعون في إنتاج الكوكايين ونقله إلى مستهلكين في أميركا الشمالية وأوروبا بشكل أساسي.