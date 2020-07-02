living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بمساعدة أميركية.. ضبط مخدرات بربع مليار دولار في كولومبيا

2
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت حكومة كولومبيا، الأربعاء، أنها ضبطت في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من 7.5 طن من الكوكايين قيمتها 286 مليون دولار.
وأضافت في بيان أن المخدرات كانت مخبأة وسط منتجات بناء وكان يجري نقلها من مدينة قرطاجنة الكولومبية الساحلية إلى بنما.
 
وأوضحت أنها "تخص هياكل لتهريب المخدرات مرتبطة بعصابة جلف المسلحة المنظمة" وكانت ستتسلمها عصابات إجرامية أخرى في أميركا الوسطى وأوروبا.
 
وقال مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الشهر الماضي، إن إنتاج الكوكايين النقي في كولومبيا زاد بنسبة 1.5 بالمئة العام الماضي إلى 1137 طنا، رغم تقلص مساحة زراعة مادة الكوكا المكون الأساسي للكوكايين.
 
ورغم جهود مكافحة المخدرات المستمرة منذ عقود، لا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم.
 
وتقول مصادر أمنية إن المتمردين اليساريين والعصابات الإجرامية والجماعات المسلحة اليمينية السابقة، ضالعون في إنتاج الكوكايين ونقله إلى مستهلكين في أميركا الشمالية وأوروبا بشكل أساسي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout