بينها 3 عربية.. أكثر الدول تضررًا من "كورونا"

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أظهر إحصاء لمكتب شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية إن ثلاث دول عربية سجَّلت أعلى الوفيات بفيروس كورونا من بين 22 دولة يعمل فيها المكتب.

وحصلت مصر، والعراق، والسعودية على آخر ثلاث مراكز في قائمة أكثر خمس دول تضررًا بوفيات الفيروس بعد إيران التي كانت في المركز الأول بـ10985 حالة وباكستان في المركز الثاني 4395.

وسجَّلت مصر 2953 حالة وفاة، والعراق 2050، والسعودية 1698.

ويشمل الإحصاء بلدان الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، البحرين، تونس، إيران، سوريا، اليمن، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، السعودية، والأراضي الفلسطينية.

وسجّل العراق اليوم 2415 إصابة جديدة بالفيروس و107 وفيات، ليصبح العدد الكلي للمصابين 51524، فيما أعلنت السعودية تسجيل 3402 حالة جديدة و49 وفاة ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 194225 حالة، بينما سجلت مصر حتى الآن 68311 حالة إصابة بالفيروس.

وتظهر الصورة أدناه جدول الوفيات والإصابات لكل الدول المشمولة بالإحصاء.