البرازيل تعاني من "كورونا".. والوفيات تتجاوز 60 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 60 ألفا، الأربعاء، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافيّة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لوفيات كوفيد-19 في البرازيل إلى 60.632، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلميّ أنها أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

والأسبوع الماضي، شهدت هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبيّة أكبر عدد من الوفيات اليوميّة على مستوى العالم جرّاء الفيروس.

وبالإجمال فإنّ البرازيل هي ثاني أكثر الدول تضرّراً من جرّاء الجائحة، سواء لناحية الإصابات أو الوفيات، بعد الولايات المتحدة.

كما أنّ أعداد الإصابات الجديدة التي تمّ الإعلان عنها الأربعاء في البرازيل، هي واحدة من أعلى المعدّلات المسجّلة على الإطلاق، إذ تمّ إحصاء 46.712 إصابةً إضافيّة في غضون 24 ساعة، ما يؤشّر إلى أنّ الوباء لا يزال بعيدًا عن السيطرة في هذا البلد.

وتُعتبر ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثر تضرّرًا، إذ بلغ عدد وفيات كوفيد-19 فيهما على التوالي 15.030 و10.988.