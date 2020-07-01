عدم تسجيل اية حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 23

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الاربعاء عن عدم تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين 24 الساعة الماضية ، مما ادى الى استقرار عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه على 192 شخصا ، وهم 61 سيدة و131 رجلا ويعاني 94% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 76 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، في بيان لها ، عن تسجيل 23 اصابة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 3432 ، ومنهم 777 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 1906 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 9 مرضى العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم سيدتان 2 ، ويعاني 81.1% منهم من أمراض مزمنة وخرج 119 مريضا من غرف العناية المشددة .