الولايات المتحدة تشهد أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

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في إحصاء لوكالة رويترز للأنباء، سجلت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.



وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و581229 شخصا بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739.

وفي وقت سابق، أظهر تحليل أعدته "رويترز" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت لأكثر من مثليها في 10 ولايات أميركية في شهر يونيو.

وسجلت ولاية أريزونا أكبر قفزة في أعداد الإصابات خلال الشهر فزادت بنسبة 294 بالمئة تلتها ساوث كارولاينا ثم أركنسو. وزادت الإصابات لأكثر من مثليها كذلك في ألاباما ونيفادا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وأوتا.

وعلى مستوى البلاد زادت حالات الإصابة بنسبة 43 بالمئة على الأقل وارتفعت الوفيات بنسبة 20 بالمئة، ولا تزال بعض الولايات لم تسجل حالات اليوم.

في حين تشعر أغلب دول العالم أن الأسوأ قد انقضى في هذه الجائحة لا زالت الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول تشهد زيادات في أعداد المصابين.

وفي الأشهر الستة منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن ظهور بؤر عدوى بالتهاب رئوي غامض في مدينة ووهان الصينية توفي أكثر من 500 ألف شخص بسبب الفيروس منهم أكثر من 126 ألفا في الولايات المتحدة.

وساعدت الاستجابة الوطنية القوية وفرض إجراءات العزل العام وجعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة في السيطرة على الجائحة في العديد من دول آسيا وأوروبا لكن في الولايات المتحدة أصبح وضع الكمامة مسألة سياسية خلافية واستأنفت العديد من الولايات العمل دون أن تصل إلى المستويات الصحية المطلوبة للقيام بذلك بشكل آمن.