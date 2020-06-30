كورونا "يتوحش" بالولايات المتحدة..

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سجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الثلاثاء) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19، أن هذه الإصابات الجديدة التي سجّل العدد الأكبر منها في جنوب البلاد وغربها، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتّحدة إلى حوالى 2.6 مليون مصاب.

وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات فقد قرّرت السلطات فيها التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

بالمقابل واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه في الولايات المتّحدة، وقد بلغ مساء الاثنين 355 وفاة.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.