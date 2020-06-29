سفارتا الصين وإيران في لبنان تردان على تصريحات السفيرة الأميركية

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ردت السفارة الإيرانية في لبنان على تصريحات السفيرة الأميركية الأخيرة، قائلةً "لا يحق للسفيرة الأميركية ضرب دولة أخرى من خلال الأراجيف التي تختلقها".

وفي بيان لها لفتت السفارة الإيرانية إلى أنه "كلما ثرثرت السفيرة دوروثي شيا أكثر كلما بهدلت نفسها وبلادها أكثر".

وفي السياق نفسه، ردت السفارة الصينية في لبنان على تصريحات السفيرة، قائلةً إنه "على الجانب الأميركي التوقف عن عرقلة الآخرين لمساعدة البلدان النامية".

وأضافت أن "واشنطن تسعى في علاقاتها مع الدول النامية إلى خدمة احتياجاتها السياسية الخاصة".