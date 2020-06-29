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إيران أصدرت أمراً باعتقال ترامب على خلفية اغتيال سليماني

29
JUNE
2020
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أعلن الإدعاء العام في طهران أنه أعد قائمة تضم 36 شخصا وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني.

وقال المدعي العام، علي القاصي مهر، في تصريح اليوم الاثنين، إن ترامب على رأس تلك الشخصيات وسنعمل على ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة.

وأكد مهر أنه تم التعرف على 36 شخصا على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال قاسم سليماني، بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، مضيفا أن السطلة القضائية طلبت من الإنتربول الدولي القبض عليهم وأعلنت الوضع الأحمر بالنسبة لهم.

وأوضح أن القضاء وجه ضد هؤلاء الأشخاص تهمة القتل والقيام بعمل إرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني قُتل بغارة أمريكية على سيارته بالقرب من مطار بغداد، في الثالث من يناير الماضي، وكان برفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل معه في الغارة.

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