living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 قتلى في هجوم على بورصة كراتشي

29
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قتل 6 أشخاص على الأقل بينهم شرطي، الاثنين، حين اقتحم 4 مسلحين بورصة كراتشي العاصمة المالية لباكستان، في هجوم تبنته مجموعة انفصالية من إقليم بالوشستان المجاور.
 
وقالت الشرطة في بيان إن "4 حراس ومدنيا قتلوا" إلى جانب شرطي "في هجوم إرهابي بالقنبلة وسلاح رشاش" ضد بورصة كراتشي.
 
وأعلنت أبرز منظمة إسعاف في كراتشي "إيدهي" عن سقوط 7 قتلى و7 جرحى، حسبما أفاد مسؤول فيها.
 
وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون لـ"رويترز"، إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق، وأضاف: "قتل 4 مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون".
 
وألقى المسلحون في البداية قنبلة يدوية ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج المبنى، وقتل الأربعة عندما ردت قوات الأمن.
 
وقالت البورصة الباكستانية على "تويتر": "لا يزال الوضع يتكشف، وتباشر الإدارة بمساعدة قوات الأمن إدارة الوضع الأمني والسيطرة على الموقف".
 
ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين، ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.
 
ويأتي الهجوم على بورصة كراتشي بعد 10 أيام على إطلاق قنبلة على صف انتظار أمام مكتب مساعدات اجتماعية بالمدينة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.
 
وبعد عقد شهد هجمات شبه يومية، تراجعت وتيرة العنف بشكل كبير في باكستان، وباتت هذه الهجمات تشكل استثناء.
 
ومدينة كراتشي الساحلية التي كانت لسنوات تسجل معدلات مرتفعة من الجريمة، باتت أكثر أمانا اليوم بعد فرض قوى الأمن سيطرتها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout