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على الطريقة الصينية.. فحص ثلث سكان بكين في 18 يوما

29
JUNE
2020
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أعلن مسؤول في العاصمة الصينية بكين، الأحد، أن سلطات المدينة كثفت جهود إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد، وشملت حتى الآن نحو ثلث سكانها، مع سعي السلطات لاحتواء تفش مصدره سوق للبيع بالجملة بدأ الشهر الجاري.
 
 
وقال تشانغ قيانغ، المسؤول في اللجنة البلدية لبكين، في مؤتمر صحفي إن سلطات المدينة جمعت، حتى ظهر الأحد، 8.29 مليون عينة لفحصها، وانتهت من فحص 7.69 مليون منها.
 
وأضاف "هذا يعني أننا أجرينا فحوصات بالفعل لكل من نحتاج اختبارهم. كما ننفذ عمليات فحص واسعة النطاق في أماكن رئيسية وتجمعات سكانية أساسية (في المدينة) ونحسن قدراتنا على إجراء الفحوص"، مشيرا إلى أن بكين تتلقى دعما طبيا من أقاليم أخرى.
 
وسجلت بكين في 11 يونيو أول حالة إصابة بالمرض من التفشي الذي شهده سوق شينفادي للجملة، ومنذ ذلك الحين تأكدت إصابة 311 شخصا في المدينة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة.
 
وأشار تشانغ إلى أن الطاقة اليومية لإجراء الفحوص في بكين زادت إلى 458 ألفا.
 
من جهة أخرى عزلت الصين، الأحد، حوالى نصف مليون شخص قرب العاصمة لمواجهة حالات كوفيد-19، التي تصفها السلطات بأنها لا تزال "خطيرة ومعقدة".
 
وأعلنت السلطات المحلية عزل كانتون أنجين الواقع على بعد 60 كلم جنوب بكين في محافظة هوباي (شمال). وسجلت فيه 11 حالة مرتبطة بعودة تفشي الوباء في بكين وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" شبه الرسمية.
 
وسيسمح لفرد واحد من كل أسرة الخروج مرة في اليوم لشراء الطعام والدواء.
 
وتبين أن سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضراوات في بكين، مصدر حالات العدوى الجديدة.
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