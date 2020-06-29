كورونا يعبر الحاجز الجديد.. نصف مليون وفاة حول العالم

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بعد نحو 6 شهور على ظهور الوباء الموصوف بـ"عدو البشرية"، تجاوز العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا نصف مليون وفاة، الأحد، بحسب ما أوردت مواقع إحصاء متخصصة.



وأورد موقع "وورلد او ميترز" المختص في تتبع أرقام الوباء، أن عدد الوفيات بات أكثر من 503 آلاف حالة، وذلك بعد ساعات من تجاوز عدد الإصابة حاجز العشرة ملايين حول العالم.



وسجلت رسميا إصابة أكثر من 10,058,010 اشخاص في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه أواخر ديسمبر الماضي، تعافى منهم 4,998,900 شخص على الأقل.



ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.



ومنذ آخر إحصاء السبت الساعة 19:00 سجّلت 4059 وفاة و173,156 إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم. والدول التي سجّلت أعلى عدد وفيات جديدة هي البرازيل (1109) تليها المكسيك (602) ثم الولايات المتحدة (454).