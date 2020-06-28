واشنطن: ترامب لم يبلّغ بمعلومات "مكافأة قتل جنودنا"

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نفى البيت الأبيض، السبت، ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" قبل ساعات، من أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بمعلومات استخبارية مفادها أن روسيا عرضت مكافآت مالية على مقاتلين مرتبطين بطالبان، مقابل قتلهم جنوداً أميركيين وغربيين في أفغانستان.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني "لم يبلغ الرئيس أو نائبه بمعلومات استخبارية مزعومة بشأن مكافآت روسية".

وأضافت أن "هذا لا يتعلق بصدقية المعلومات الاستخبارية المزعومة، بل بعدم دقة مقال نيويورك تايمز الذي يشير خطأ إلى أن الرئيس ترامب أُبلغ بهذا الموضوع"، وذلك بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وترافق تقرير الصحيفة النيويوركية مع سعي ترامب للانسحاب من أفغانستان لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت حركة طالبان نفت ما أوردته الصحيفة الأميركية، مشدّدة على أنّ الغالبية العظمى من القتلى في صفوف القوات الأميركية سقطوا نتيجة متفجّرات منزلية الصنع.

بدورها، ندّدت روسيا بالتقرير، وقالت سفارتها في واشنطن على تويتر إن ما أوردته نيويورك تايمز من "اتّهامات بلا دليل أو مصدر" قد "أدت بالفعل إلى تهديدات مباشرة لأرواح موظفينا" في سفارتي واشنطن ولندن.