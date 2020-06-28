وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 128 ألف حالة

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تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء أمس، مستوى 128 ألف حالة، وسط انتشار متسارع للمرض في البلاد.





وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 2589173 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 128089 وفاة، ما يعادل 4.95% من الحصيلة الإجمالية للحالات، و1077777 شفاء، أي 41.62%.

وتشهد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا نظرا لتسارع انتشار التفشي في عدد من الولايات على رأسها فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وميزوري وميسيسيبي.

وأفادت وكالة "رويترز"، أول من أمس الجمعة، استنادا إلى إحصائياتها الخاصة، برصد 40870 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة، في أكبر زيادة يومية لهذا المؤشر في البلاد.

وعلى الرغم من هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أمام إدارته بقي عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا، معربا عن قناعته بأنه سيتم إنجازه.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.