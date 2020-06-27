living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذيرات من الحالة الذهنية لمنفذ هجوم غلاسكو لم توقف الفاجعة

27
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت مصادر سكاي نيوز، أن منفذ هجوم غلاسكو، الذي أودى بحياة 3 أشخاص، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وأن عددا من الأشخاص الذين تعاملوا معه، حذروا منه، قبل يوم من الهجوم.
 
ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم طعنا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، الجمعة، في هجوم وصفه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"المروع"، فيما أكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلا.
 
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه حزين جدا لـ"حادثة غلاسكو المروعة"، معلنا تضامنه مع عائلات الضحايا.
 
ووفقا لموقع "سكاي نيوز" فأن أحد العاملين في فندق بغلاسكو، حذر من "اضطرابات عقلية" يعاني منها أحد النزلاء، وهو منفذ الهجوم، في الليلة التي سبقت هجومه.
 
وبالإضافة لتحذير طاقم العمل، فأن بعض النزلاء في فندق "بارك إن" أبدوا قلقهم من الحالة الذهنية للنزيل قبل العملية، وهو ما سجله المسؤولين بالفندق.
 
وقالت شاهدة لقناة سكاي نيوز التلفزيونية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، وذلك بعد أن أكدت الشرطة أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.
 
وأضافت الشاهدة أنها رأت أشخاصا غارقين في دمائهم، كما رأت الشرطة المسلحة في مكان الحادث في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.
 
وكانت شرطة غلاسكو ذكرت أن "خدمات الطوارئ تتعامل في الوقت الراهن مع حادث في شارع ويست جورج".
 
ثم أضافت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلا دون تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الحادث.
 
وتأتي هذه الواقعة بعد حادث الطعن الذي وقع في متنزه بمدينة ريدينغ قرب لندن في الآونة الأخيرة، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث وصفته الشرطة بـ"العمل الإرهابي".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout