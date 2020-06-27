تحذيرات من الحالة الذهنية لمنفذ هجوم غلاسكو لم توقف الفاجعة

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أفادت مصادر سكاي نيوز، أن منفذ هجوم غلاسكو، الذي أودى بحياة 3 أشخاص، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وأن عددا من الأشخاص الذين تعاملوا معه، حذروا منه، قبل يوم من الهجوم.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم طعنا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، الجمعة، في هجوم وصفه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"المروع"، فيما أكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه حزين جدا لـ"حادثة غلاسكو المروعة"، معلنا تضامنه مع عائلات الضحايا.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز" فأن أحد العاملين في فندق بغلاسكو، حذر من "اضطرابات عقلية" يعاني منها أحد النزلاء، وهو منفذ الهجوم، في الليلة التي سبقت هجومه.

وبالإضافة لتحذير طاقم العمل، فأن بعض النزلاء في فندق "بارك إن" أبدوا قلقهم من الحالة الذهنية للنزيل قبل العملية، وهو ما سجله المسؤولين بالفندق.

وقالت شاهدة لقناة سكاي نيوز التلفزيونية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، وذلك بعد أن أكدت الشرطة أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.

وأضافت الشاهدة أنها رأت أشخاصا غارقين في دمائهم، كما رأت الشرطة المسلحة في مكان الحادث في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.

وكانت شرطة غلاسكو ذكرت أن "خدمات الطوارئ تتعامل في الوقت الراهن مع حادث في شارع ويست جورج".

ثم أضافت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلا دون تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الحادث.

وتأتي هذه الواقعة بعد حادث الطعن الذي وقع في متنزه بمدينة ريدينغ قرب لندن في الآونة الأخيرة، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث وصفته الشرطة بـ"العمل الإرهابي".