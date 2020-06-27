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ناقوس خطر في أميركا.. أكبر ارتفاع يومي بإصابات كورونا

27
JUNE
2020
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سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد وسط استمرار تسارع انتشار الجائحة.
 
وأفادت وكالة "رويترز" برصد 40870 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة في أكبر زيادة يومية لهذا المؤشر في البلاد.
 
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن أمام إدارته عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا، معربا عن قناعته بأنه سيتم إنجازه.
 
وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي خاصة في تكساس وأوكلاهوما وميزوري وفلوريدا وميسيسبي، وذلك بعد تسجيل تراجع نسبي لمؤشرات زيادة المصابين والمتوفين، الأمر الذي اعتبرت السلطات أنه يسمح ببدء إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.
 
 وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 2.5 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات من جراء الجائحة بحوالي 127 ألف شخص.
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